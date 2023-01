A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e de seu vice, Geraldo Alckmin, deve se tornar palco da mais extensa celebração artístico-cultural já realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em cerimônias desse tipo.

Até a manhã desse sábado (31), 63 artistas e celebridades do mundo artístico já tinham confirmado presença no chamado Festival do Futuro, neste domingo (1º). Entre os nomes anunciados, há músicos de diferentes gerações e estilos musicais: do samba de Martinho da Vila ao funk de Fioti; do romântico Odair José à sofrência pop da pernambucana Duda Beat e ao tecnobrega de Gaby Amarantos.

Além de artistas consagrados ou em ascensão, estão programadas apresentações de grupos de cultura popular, incluindo maracatus, violeiros, fanfarras, blocos de frevo e de carnaval entre outros. Paralelamente, no Museu Nacional da República, na Esplanada dos Ministérios, será inaugurada a exposição Brasil do Futuro: As Formas da Democracia

Museu da República

Organizada pela historiadora Lilia Schwarcz; pelo arquiteto e ex-curador dos acervos dos palácios do Planalto e Alvorada, Rogério Carvalho, e pelo secretário de Cultura do Partido dos Trabalhadores, Márcio Tavares, com a contribuição do ator e comediante Paulo Vieira, a mostra conta com 180 obras que compõem o acervo do próprio Museu da República e do acervo da Presidência da República, além de outras cedidas por galeristas e artistas contemporâneos.

Para agilizar as apresentações musicais, foi montada uma estrutura capaz de comportar dois palcos, lado a lado. Batizados com os nomes das cantoras Elza Soares e Gal Costa, falecidas em 2022, os palcos contarão com telões por meio dos quais o público também poderá acompanhar a transmissão da posse oficial. A expectativa dos organizadores é de que ao menos 300 mil pessoas compareçam, amanhã, à Esplanada dos Ministérios e que Lula e Alckmin subam a rampa do Congresso Nacional por volta das 14h30.

As exibições estão previstas para começar às 10h, com o chamado Cortejo do Futuro, "o abre-alas da posse", e se estenderão até a madrugada da segunda-feira (2), entrecortadas por atos oficiais previstos para a tarde de domingo (1º), como o provável desfile presidencial em carro aberto (a confirmar), a ida de Lula e Alckmin ao Congresso Nacional, onde as posses serão oficializadas e o pronunciamento à nação.

Programação

A programação completa e os horários podem ser conferidas na página do presidente eleito. Já as dicas de segurança e respostas a dúvidas sobre o que será permitido levar e fazer no local estão disponíveis no Manual do Participante, que a organização da posse disponibilizou na internet. A entrada no espaço do festival é gratuita.

Consultados pela Agência Brasil, os organizadores não informaram a estimativa de custos específicos para a realização da programação artístico-cultural, mas sim que todos os artistas se apresentarão "voluntariamente".

Veja, abaixo, a lista dos artistas já confirmados:

Aíla, Alessandra Leão, Aline Calixto, Almério, BaianaSystem, Chico César, Clovis, Daniel Ganjaman, Delacruz, Drika Barbosa, Doralyce, Duda Beat, Ellen Oléria, Fernanda Takai, Fernanda Abreu, Fioti, Flor Gil, Francisco El Hombre, Gaby Amarantos, Geraldo Azevedo, Gog, Itamar Assiere, Jaloo, Jards Macalé, Johnny Hooker, Juliano Maderada, Kaê Guajajara, Kleber Lucas, Lirinha, Luê, Luedji Luna, Lukinhas, Leonardo Gonçalves, Leoni, Mn Mc, Marcelo Jeneci, Margareth Menezes, Maria Rita, Marissol Mwab, Martinho da Vila, MC Marks, MC Rahell, Odair José, Otto, Pabllo Vittar, Paula Lima, Paulo Miklos, Paulo Vieira, Rael, Rappin Hood, Renegado, Rogéria Holtz, Romero Ferro, Salgadinho, Sarah Renata, Teresa Cristina, Thalma de Freitas, Titi Müller, Tulipa Ruiz, Urias, Valesca Popozuda, Zé Ibarra e Zélia Duncan.

