SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tomou posse neste domingo (1º) na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

O novo governador fez o juramento, assim como o seu vice, Felício Ramuth (PSD). Depois disso, o presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), declarou Tarcísio empossado. Durante a cerimônia, foi feito um minuto de silêncio em homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.

A cerimônia de posse é dividida em duas etapas, a primeira na Assembleia Legislativa, com o juramento de cumprir a Constituição e as leis, e a segunda, no Palácio dos Bandeirantes (sede do governo), onde a solenidade inclui a posse do secretariado e cumprimentos de políticos e apoiadores.

O novo governador paulista passa a comandar o estado mais rico do país com situação financeira confortável (R$ 30 bilhões em caixa) e base política formada. Tem, no entanto, o desafio de equilibrar interesses de aliados, entre moderados e bolsonaristas, e avançar em suas promessas de privatização.

Tarcísio, 47, é o 64º governador de São Paulo e assume o Palácio dos Bandeirantes depois de um ciclo de 28 anos do PSDB à frente da administração estadual.

Após Rodrigo Garcia, que tentou a reeleição e foi derrotado, o partido deixa de comandar o estado onde venceu todas as eleições de 1994 a 2018. Rodrigo apoiou Tarcísio no segundo turno contra Fernando Haddad (PT).

O vice Felício Ramuth, 54, foi prefeito de São José dos Campos entre 2017 e abril de 2022, quando renunciou para disputar a eleição estadual. Inicialmente, ele tentaria a cadeira de governador, mas as negociações de seu partido, o PSD, levaram Ramuth a ir para a vice de Tarcísio.

A candidatura de Tarcísio foi patrocinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que designou seu então ministro da Infraestrutura para concorrer em São Paulo, apesar de ele ter nascido no Rio de Janeiro e vivido em Brasília.

A vitória no estado foi também uma demonstração de força do bolsonarismo, que saiu derrotado na eleição nacional, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O novo governador terá ampla maioria na Assembleia Legislativa de São Paulo -os partidos que o apoiam somam 63 das 94 cadeiras da Casa. Os deputados da nova legislatura tomam posse em março.

TARCÍSIO É OFICIAL DO EXÉRCITO E FOI MINISTRO DE BOLSONARO

Tarcísio é oficial do Exército formado pela Aman (Academia Militar de Agulhas Negras) e serviu na missão de paz no Haiti. É graduado em engenharia civil e tem mestrado em engenharia de transportes pelo Instituto Militar de Engenharia.

Foi diretor-executivo e diretor-geral do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) no governo de Dilma Rousseff (PT). Depois, atuou como secretário do Programa de Parceria de Investimentos, durante os governos Dilma e Michel Temer (MDB).

Antes do Dnit, Tarcísio passou pela pela CGU (Controladoria-Geral da União), onde foi assessor da direção de auditoria e, depois, coordenador de auditoria. Foi também analista legislativo da Câmara dos Deputados. Em 2019, com o início do governo Bolsonaro, foi nomeado ministro da Infraestrutura, cargo que ocupou até março de 2022.

Em outubro de 2021, Tarcísio mudou seu domicílio eleitoral para São José dos Campos (SP). No primeiro turno, viralizou nas redes sociais uma entrevista em que ele não sabia indicar seu local de votação na cidade. Como mostrou a Folha, o ex-ministro não morava no endereço indicado como seu domicílio: um apartamento que alugou do próprio cunhado.