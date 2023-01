SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O deputado federal e filho de Jair Bolsonaro (PL) fez uma publicação com um emoji de cocô e um texto breve no Facebook, sem citar diretamente Hamilton Mourão ?vice-presidente que fez ontem um pronunciamento à nação ?, mas com teor crítico ao que foi dito em rede nacional.

Mourão não mencionou nominalmente Bolsonaro ou os chefes do Legislativo e do Judiciário, mas criticou de forma velada integrantes dos três Poderes que teriam deixado criar um "clima de caos" no país.

BOLSONARISTAS VEEM INDIRETA E CRITICAM MOURÃO

Entre os filhos de Bolsonaro, não foi apenas Eduardo que demonstrou incômodo com o discurso do general.

Carlos Bolsonaro também usou a mesma analogia que o irmão ao escrever que não esperava "nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um Bosta!".

Nos comentários de ambas as publicações, deputados e outros apoiadores citavam diretamente Mourão em suas críticas.

"Gente que jura lealdade, chega ao poder, sobe à cabeça e esquece de onde veio e quem foi o responsável por ele estar ali. Mourão é mais um", escreveu o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) na postagem de Eduardo.