O governador reeleito Romeu Zema e o vice-governador eleito Professor Mateus tomaram posse, neste domingo (1º), em sessão solene na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, realizada no Palácio das Artes com início às 11h. A recondução de Zema para o segundo mandato de 2023 a 2026, teve destacado o esforço da gestão para acertar as contas do Estado. para o mandato à frente do Governo de Minas Gerais pelos próximos quatro anos (2023-2026).

O governador passou em revista da Guarda de Honra formada por cadetes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e, em seguida, se encontrou com o vice-governador eleito, Professor Mateus. Eles fizeram reverência à bandeira de Minas Gerais e se dirigiram ao palco do Grande Teatro do Palácio das Artes, onde participam da cerimônia ao lado de chefes de outros Poderes e de representantes de instituições de Minas Gerais.



Em seu discurso, Zema ressaltou que a meta é acelerar as ações. "Agora com a casa arrumada, vamos começar a fazer as obras sonhadas". O governador reeleito ressaltou que a prioridade do primeiro mandato foi acertar as contas do Estado, fazendo referência às dívidas deixadas por gestões anteriores.

Ele adiantou que algumas das prioridades de atuação no segundo mandato. "Estamos em busca da repactuação, que realmente vai trazer a justiça para a população do Vale do Rio Doce, que aguarda há mais de 7 anos. Conheço profundamente os problemas e as soluções para todos que estão em Minas Gerais, um estado tão grande e tão complexo."



Romeu Zema também reverenciou e homenageou o mineiro Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, mineiro de Três Corações. "Ele vai ficar marcado em nossas memórias e corações pelas alegrias que proporcionou a todos nós brasileiros e amantes do esporte. Muito obrigado, Pelé."

Romeu Zema foi reeleito governador de Minas no primeiro turno das eleições, com 6.094.136 votos (56,18% dos válidos). Ele e Professor Mateus foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), no dia 19 de dezembro de 2022. A diplomação os habilitou a assumirem e exercerem os respectivos mandatos eletivos.





