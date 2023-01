- Líderes de Estado parabenizam Lula pela posse

O presidente da França, Emmanuel Macron, parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela posse hoje (1º). Em seu perfil na rede social Twitter, ele escreveu, em português: “Ordem e progresso: o Brasil honra seu lema”. E finalizou: "Estamos juntos”, ao publicar uma foto ao lado de Lula.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunaki, também pelo Twitter, parabenizou Lula por iniciar o que chamou de “um terceiro período histórico” como presidente do Brasil. “Em nome do Reino Unido, gostaria de desejar todo o sucesso na liderança do Brasil e espero fortalecer nossos laços econômicos, culturais e ambientais”.

Huge congratulations to @Lulaoficial as you begin a historic third term as President of Brazil.



On behalf of the United Kingdom, I’d like to wish you every success in leading Brazil and look forward to bolstering our economic, cultural and environmental ties ????????????????