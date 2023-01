SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O retrato do agora ex-presidente fica no padrão de outros ex-chefes do Executivo, listados desde o marechal Deodoro da Fonseca.

A mudança foi realizada nesta manhã, mas ainda não consta uma nova fotografia do presidente Lula (PT) ? o único a ter três registros no mural.

Segundo o repórter Lucas Borges Teixeira, do UOL, o retrato de Lula deve ser colocado na parede ainda nesta segunda-feira (2).

BOLSONARO AINDA NÃO MUDOU REDES SOCIAIS

O ex-presidente, que está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, penúltimo dia de seu mandato, não atualizou seu perfil no Twitter desde o resultado das eleições.

"Presidente da República Federativa do Brasil. Candidato à reeleição com o número 22", diz trecho da biografia.

Já Lula trocou a foco, a biografia e a capa de exibição da rede social.