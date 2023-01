SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O novo ministro da Educação, Camilo Santana, fez um discurso citando os resultados da educação cearense, os atuais desafios do MEC e as prioridades da pasta.

QUAIS PROMESSAS FORAM FEITAS PELO NOVO MINISTRO?

- Priorizar a alfabetização na idade certa;

- Aumentar o número de escolas em tempo integral;

- Estudo para retomada de todas as obras de creche e escolas, que estão paralisadas por falta de repasses de recurso federal;

- Plano para recuperar a qualidade da merenda;

- Recuperar a credibilidade do Enem -prova registrou queda no número de inscritos nos últimos anos e sofreu supostas tentativas de interferência;

- Plano de retomada do Fies e Prouni;

- Mais investimentos em ciência e tecnologia;

- Fortalecimento da autonomia das universidades;

- Melhorar orçamento

Ao final do discurso, Camilo citou o educador Paulo Freire, patrono da educação brasileira e alvo de críticas de bolsonaristas.

Encerro com uma frase de Paulo Freire, que inspirou tanta e tantos educadores nesse país: "ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão". Muito obrigado e vamos ao trabalho."

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ex-ministros de seu governo criticavam o trabalho do educador e apontavam uma suposta doutrinação marxista nas escolas. Reportagem do UOL mostrou, no entanto, que Freire era crítico de regimes socialistas e não defendeu a doutrinação de alunos.

Sem citar nominalmente Bolsonaro, o novo ministro afirmou que a educação foi desprezada pela última gestão.

?Vivemos recentemente tempos muito sombrios, onde o Brasil foi violentamente negligenciado nas suas mais importantes áreas, e a educação, sem dúvida, foi uma das mais atingidas?, afirmou o ministro.