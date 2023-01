SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palácio do Planalto atualizou nesta segunda-feira (2) a foto de Jair Bolsonaro (PL) na galeria de presidentes e substituiu a imagem por uma em preto e branco, assim como a dos outros ex-presidentes.

A mudança é praxe. Com isso, nova foto colorida deve ser incluída no local, agora de Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse neste domingo (1º).

A galeria fica no andar térreo do prédio. A exposição exibe retratos dos presidentes que governaram o país desde a Proclamação da República, em 1889. Abaixo da fotografia constam o nome, a data de nascimento e, quando é o caso, a data de morte.

No início do mandato, a Presidência da República sempre coloca na galeria o retrato colorido de quem assumiu o cargo. Os retratos em preto e branco costumam ser pendurados na galeria de fotos apenas quando o presidente deixa o cargo.

A foto oficial de Bolsonaro foi feita no dia 7 de janeiro e divulgada três dias depois pelas redes sociais do presidente. Seu antecessor, Michel Temer (MDB), demorou mais de dois anos para disponibilizar seu retrato durante o exercício do cargo, o que ocorreu apenas em 11 de dezembro de 2018.