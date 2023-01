BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes foi um dos convidados tietados durante a recepção realizada no Itamaraty após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (1º).

Um dos apoiadores posou, ao lado do ministro, fazendo um gesto com as mãos em forma de "L", símbolo associado a simpatizantes do petista.

Outro convidado dirigiu-se a Moraes também demonstrando apoio e disse "você é o cara".

O ministro atendeu os presentes com apertos de mão e aparecendo sorridente nas fotos.

Moraes é presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e teve atuação intensa durante a campanha eleitoral em defesa das instituições e no combate às fake news.

Ele também é relator de inquéritos que atingem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados por envolvimento em atos antidemocráticos e disseminação de informações falsas. Moraes já foi alvo de ataques proferidos por Bolsonaro e seus apoiadores.