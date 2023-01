Tomou posse nesta segunda-feira (02) como novo presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Juiz de Fora, o vereador Zé Márcio Garotinho (PV). Além dele, outros quatro vereadores compõem a mesa nos próximos dois anos: Nilton Militão (PSD), ocupará o cargo de primeiro vice-presidente, Pardal (UNIÃO), irá exercer a função de segundo vice-presidente. Já o vereador Marlon Siqueira (PP), será primeiro-secretário e a vereadora Kátia Franco (REDE), segunda-secretária.



Dentre as propostas para os dois anos de mandato, o vereador tem como meta garantir a democracia, com a participação de todos os vereadores e população juiz-forana, fortalecer os meios próprios de comunicação da Câmara Municipal e

estreitamento com a imprensa local, além de dar continuidade ao processo de transferência do prédio da Câmara para o imóvel onde funciona o Fórum Benjamin Colucci.



“Queremos consolidar a transferência da Câmara Municipal para o prédio do atual fórum. É um processo que já vem desde 2015 sendo negociado e está na hora da conclusão desse processo. A Câmara hoje demanda um espaço maior e é necessário que ela ocupe esse espaço.”



Em seu discurso de posse, Garotinho (PV) firmou o compromisso de estreitar ainda mais a relação da Câmara com a população em assuntos fundamentais para Juiz de Fora através de debates e eventos, além de ampliar o atendimento ao público e fortalecer o trabalho das Comissões.



“A Câmara Municipal é a caixa de ressonância da cidade. Qualquer movimento político ou não vem até nós e por quê isso? Porque a Câmara é essa caixa e nós precisamos explorar isso. Temos grandes problemas das médias e grandes cidades brasileiras que precisam ser discutidos com técnicos, com especialistas, com a sociedade e com o Executivo.”



Tags:

Aaa | Base do Governo | Câmara | Fortunati | Licença | PDT | Prefeito | Vereadores