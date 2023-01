Um projeto de lei (PL) proposto pelo vereador Marlon Siqueira (PP), busca endurecer as penalidades para quem cometer maus-tratos a animais, aumentando o valor da multa por infrações ao Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais, além de proibir a adoção de animais por pessoa condenada por maus-tratos.

A PL foi recebida na última terça-feira (03) pela Câmara Municipal de Juiz de Fora. De acordo com o autor do texto, o aumento do valor da multa tem um caráter pedagógico, visando, com isso, desestimular as práticas de maus tratos aos animais. Ainda de acordo com o vereador, animais adotados por pessoas com histórico de maus tratos também podem ser vítimas de algum tipo de violência.

Ainda de acordo com o texto, busca-se ampliar o valor da multa prevista na lei por infração cometida. Atualmente, a multa estabelecida pela norma é de R$ 300,00, podendo saltar para R$ 3.000,00 por infração cometida em caso de aprovação do PL na Casa. O projeto de lei é objeto segue tramitando na Câmara Municipal.

O Projeto de Lei possui o nome de Lei Cadelinha Milly, em referência ao episódio registrado em dezembro de 2022. Dentre os objetivos do texto, estão a modificação de dois artigos da Lei 12.345/2011, que instituiu o Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais na cidade. Caso a proposta seja aprovada, a pessoa condenada por maus-tratos não poderá mais adotar um animal. Com isso, qualquer entidade que pratique a doação de animais passa a ser obrigada a exigir do donatário uma certidão de antecedentes criminais.