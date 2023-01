SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, rejeitou que o presidente Lula (PT) tenha convocado seus 37 ministros nesta sexta-feira (6) para dar um "puxão de orelha".

O presidente fez nesta sexta-feira sua primeira reunião ministerial, o encontro começou às 9h30 e, segundo o petista disse a quinta, não tinha horário para terminar. Ao fim, o ministro da Casa Civil foi o escolhido para conduzir uma coletiva de imprensa sobre a agenda.

Elo de ministra e miliciano. Rui também respondeu sobre a relação da ministra do Turismo, Daniela do Waguinho, com o ex-PM Juracy Alves Prudêncio, o Jura, condenado por homicídio e apontado como chefe de uma milícia na Baixada Fluminense.

METAS DE CURTO PRAZO

Segundo o ministro, o presidente pediu que os líderes das pastas organizem agendas para ele em dois estados antes da viagem dele para a Argentina, em 24 de janeiro ?o compromisso no exterior marca a volta do Brasil à Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos).

"Em duas semanas, a Casa Civil fará levantamento das prioridades dos Ministérios" para montar as primeiras viagens de Lula.