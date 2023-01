BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Os ministros receberam duas fotos de presente: uma individual ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outra imagem com todos os nomes indicados pela Esplanada.

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, compartilhou a homenagem em seu perfil no Twitter.

O governo federal deverá definir o cronograma geral dos primeiros 100 dias até o meio de janeiro. O prazo foi dado pelo presidente Lula aos ministros na primeira reunião ministerial da nova gestão.

A Casa Civil será responsável por se reunir com todas as 36 outras pastas nas próximas duas semanas para definir as prioridades e ver o que é possível entregar ou começar o mais rápido possível, disse o ministro-chefe Rui Costa.