BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Anderson Torres, titular da Segurança no Distrito Federal, disse nas redes sociais que determinou ao setor de operações da pasta "providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília", depois que um grupo de centenas de extremistas bolsonaristas invadiu o prédio do Congresso Nacional na tarde deste domingo (8).

"Cenas lamentáveis agora na Esplanada dos Ministérios. Determinei ao setor de operações da SSPDF, providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília", escreveu.

Torres assumiu a secretária há poucos dias ?antes ele era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro (PL).