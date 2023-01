BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 30 ônibus de vândalos que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram palácios na capital federal neste domingo (8) em protesto contra a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano.

A militância bolsonarista passou a semana convocando a população para ir a Brasília neste fim de semana a fim de tentar reverter a posse do petista na chefia do Executivo. Diversos ônibus desembarcaram no acampamento que está em frente ao quartel do Exército desde que Bolsonaro foi derrotado no pleito.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a determinar no sábado (7) o uso da Força Nacional neste fim de semana a fim de evitar que os manifestantes causassem algum tumulto.

Entretanto, isso não foi suficiente. A Polícia Militar do Distrito Federal foi leniente e os bolsonaristas acabaram invadindo as sedes dos Três Poderes.