SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirma que os atos terroristas de bolsonaristas em Brasília são efeito da "irresponsabilidade de todos que apoiam, financiam ou se omitem diante de atos antidemocráticos".

"A intervenção decretada pelo Presidente @LulaOficial dará início à necessária apuração das responsabilidades criminais", escreveu Alckmin, nas redes sociais.

INVASÕES EM BRASÍLIA

Milhares de extremistas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do STF (Supremo Tribunal Federal) na tarde deste domingo (8).

Os terroristas atacaram primeiro o prédio do Congresso.

Eles enfrentaram os policiais que mantinham bloqueios na área, subiram a rampa do Congresso e, em seguida, tomaram as famosas cúpulas.

Eles também quebraram a vidraça do Salão Nobre do prédio e conseguiram entrar no Congresso Nacional, apesar de enfrentarem resistência da Polícia Legislativa.

Após a tomada do Congresso, um grupo menor também se dirigiu ao Palácio do Planalto, sede do governo federal, e conseguiu entrar na área externa do prédio. Policiais formaram uma barreira para impedir acesso ao interior do edifício, de onde despacham o presidente da República e vários ministros.

Os terroristas conseguiram subir a rampa do Planalto, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu a faixa presidencial há uma semana.

Lula não está em Brasília. Ele viajou para Araraquara, no interior de São Paulo, para avaliar o impacto das chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Na cidade paulista, ele anunciou que decretou intervenção federal no Distrito Federal.