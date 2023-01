BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério Público Federal do Distrito Federal abriu inquérito na noite deste domingo (8) para apurar as invasões cometidas por terroristas bolsonaristas às sedes dos Três Poderes. O caso será conduzido em sigilo e foi instaurado em regime de urgência.

Mais cedo, o procurador-geral da República Augusto Aras afirmou que acionou a Procuradoria na primeira instância para apurar o ataque. Em vídeo divulgado no início da noite, o PGR disse que dará "o apoio necessário" à investigação.

Aras disse que também entrou em contato com o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, responsável pelo controle externo da atividade da Polícia Militar.

"Adiantamos medidas preventivas no que diz respeito ao controle externo da atividade policial para apuração de responsabilidade de autoridades policiais porventura envolvidas por ação ou por omissão nos fatos aqui repudiados", disse.

O PGR também informou que conversou com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para avaliar medidas que pudessem ser adotadas para evitar que os atos terroristas se espalhem pelo país.

"Dessa forma, o Ministério Público dentro de suas atribuições constitucionais e legais, vem cumprindo com seus deveres e lamenta que uma alternância no poder possa ter levado parte da população brasileira a atos de violência", disse Aras.

Assim, uma certeza fica: na democracia, temos que resolver com mais democracia e a primeira forma de garantir o regime democrático é cumprir a constituição e as leis do país"Augusto Aras, procurador-geral da República