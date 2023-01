BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma bola autografada pelo atacante da seleção brasileira Neymar está entre os itens roubados neste domingo (8) durante os ataques golpistas às sedes dos Três Poderes.

De acordo com técnicos da Câmara dos Deputados, a bola estava em uma exposição alusiva à Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Na Câmara, houve depredação de vários pontos e também roubos, incluindo presentes de autoridades estrangeiras em visita ao parlamento brasileiro.

Eles estavam expostos em uma prateleira no Salão Verde, que foi completamente destruída e saqueada.

Na manhã desta segunda-feira (9) funcionários da Câmara e do Senado fazem perícia e levantamento dos prejuízos.

Importantes obras de arte da cultura brasileira foram danificadas nas edificações do Congresso. Uma delas foi "Araguaia", vitral de Marianne Peretti, de 1977.

Esculturas de Athos Bulcão, como o "Painel Vermelho", também sofreram avarias. Segundo servidores responsáveis pela área de preservação do Senado, 20 ml da tinta usada para restauração da obra custa em torno de R$ 800.