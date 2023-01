BRASÍLIA, DF (UOL-FOLHAPRESS) - O deputado federal Neucimar Fraga (PP-ES), apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse nesta terça-feira (10) que a Polícia Federal encontrou um notebook do STF (Supremo Tribunal Federal) e um bloco de notas da Corte com um dos presos após as invasões aos prédios do Planalto, Congresso e Supremo.

A informação foi dada na porta da Academia Nacional de Polícia, onde centenas de presos estão fazendo uma triagem para investigação da Polícia Federal por terem supostamente participado do ato de destruição.

Ele relatou ter sido recebido na manhã de hoje por um agente da PF identificado como "delegado Carvalho", que seria o responsável do órgão pelo local. Fraga afirmou ter recebido a informação de que não houve mortes no local.

"Nossa conversa foi aqui na sede onde viemos buscar informações preliminares. Cerca de 200 pessoas foram atendidas pela equipe médica, realmente algumas foram encaminhadas para um hospital fora daqui, mas eles não têm registro de nenhum óbito ocorrido nem aqui dentro, nem das pessoas encaminhadas para tratamento médico fora", afirmou o parlamentar.

Neucimar Fraga disse que recebeu as seguintes informações nesta reunião:

- 600 detidos foram liberados.

- 204 conduzidos ao presídio.

Ele afirmou que, às 15h, está marcada uma vistoria do local onde as pessoas estão presas junto de outro parlamentares bolsonaristas, como a deputada federal Bia Kicis (PL), Aline Sleutjes (PROS) e Marcelo Alvaro Antônio (PL), que é ex-ministro do Turismo de Bolsonaro.

