Foi sancionado pela Prefeitura de Juiz de Fora, no último sábado (07), a Lei nº 14.555, que cria o Banco de Ração e de Utensílios para Animais na cidade. O projeto é de autoria da vereadora Kátia Franco (REDE) e já havia sido aprovado pela Câmara Municipal de Juiz de Fora. De acordo com o texto, o objetivo atender principalmente organizações não governamentais (ONGs) e tutores que resgatam animais em situação de rua.

De acordo com a norma, é autorizada a criação de um programa de lar temporário aos animais abrigados no Canil Municipal de Juiz de Fora. De acordo com a vereadora Kátia Franco (REDE), trata-se de uma forma de ajudar e incentivar os protetores e entidades protetoras a continuarem executando o trabalho. Além disso, é uma forma de auxiliar o Poder Público a cuidar dos animais e a cumprir a legislação de proteção.



Para acesso ao Banco de Ração, a lei prevê que alguns critérios precisam ser respeitados. O receptor precisa cuidar bem dos animais e encaminhá-los para castração, vacinação e demais cuidados necessários, disponibilizando-os para posterior adoção responsável. É necessário que o responsável tenha no mínimo dois animais do Canil Municipal de Juiz de Fora abrigados na modalidade de lar temporário em seu domicílio.

A lei na íntegra pode ser conferida aqui

