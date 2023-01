SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em reunião com João Azevêdo (PSB), governador da Paraíba, nesta terça-feira (10), o presidente Lula (PT) mostrou particular interesse em proposta de liberar acesso de parte do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) aos estados da região. Atualmente, os recursos são direcionados a empresas.

Azevêdo, presidente do consórcio de governadores do Nordeste, diz que a proposta é de que 30% do fundo esteja disponível aos estados para que possam financiar projetos de infraestrutura.

Atualmente, o Banco do Nordeste elabora e submete ao governo federal e à Sudene proposta de aplicação de recursos. Mais de R$ 34 bilhões devem ser investidos pelo fundo em 2023.

Lula pediu que os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, tomassem nota e levassem o tema para ser avaliado pelo Ministério da Fazenda.

Segundo o governador da Paraíba, Lula também disse que fará esforço na reunião dos governadores marcada para 27 de janeiro para evidenciar à população que apoiará as gestões estaduais independentemente de seus alinhamentos ideológicos.