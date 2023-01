SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada federal eleita Luciene Cavalcante (PSOL-SP) acionou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal após ser alvo de uma ameaça de morte nesta quarta-feira (11). Um boletim de ocorrência também foi registrado junto ao 77º Distrito Policial da Polícia Civil de São Paulo.

O autor, que fez a intimidação por email, diz ter 37 anos de idade. Na mensagem, ele sugere que Cavalcante "durma de olhos abertos", à espreita de um eventual ataque. "Pode ser uma invasão, um atropelamento, um assalto, um vendedor batendo à sua porta ou até mesmo um aluno", afirma.

Ele ainda diz que colou um retrato da parlamentar eleita na porta de seu quarto ?e que aponta para ele, todos os dias, uma arma de fogo. "Irei deixar meu rastro de fúria quando te encontrar", escreve.

Primeira suplente do PSOL em São Paulo, Luciene Cavalcante foi alçada à Câmara ao lado do deputado Ivan Valente (PSOL-SP) após Sônia Guajajara (PSOL-SP) e Marina Silva (Rede-SP) serem indicadas para ministérios do governo Lula.

Professora e supervisora da rede municipal de educação em São Paulo, Cavalcante nunca tinha recebido uma ameaça de morte até então.