Foi sancionado pela Prefeitura de Juiz de Fora, no último sábado (07) o projeto de lei (PL) que cria o Programa Bolsa Atleta. O texto é de autoria dos vereadores André Luiz (REPUBLICANOS) e Tiago Bonecão (CIDADANIA). O objetivo é trazer benefícios e a valorização dos atletas e paratletas, de ambos os sexos, amadores, que representem Juiz de Fora em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais.

Ao todo, estão previstos 4 tipos de bolsas: individual, coletiva, técnica e estudantil. De acordo com o texto, será possível oferecer bolsas de 50% a 200% do salário mínimo que poderão ser pagas mensal ou eventualmente, dependendo da natureza do projeto. Além disso, o texto prevê que os recursos poderão ser utilizados para cobrir gastos com educação, alimentação, saúde, inscrições, passagens para eventos esportivos, estadia, transporte urbano e aquisição de material esportivo. A nova lei sancionada dita ainda a possibilidade de a Bolsa Atleta ser utilizada para capacitação, cursos e participação em simpósios da área de atuação.



O benefício poderá ser concedido pelo prazo máximo de um ano, podendo perdurar durante toda a preparação e realização das competições esportivas ou apenas para pagar uma determinada despesa de atividade de que o atleta amador participará. A lei prevê, também, que o beneficiado deverá prestar contas, mensalmente, na forma e condições estabelecidas pelo Conselho Municipal de Desportos.





Para ter acesso a lei, clique aqui

Tags:

Direitos | Direitos Humanos | Lei | Minas Gerais | mulher | violência contra a mulher