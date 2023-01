SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), nomeou a filha, uma prima e uma tia para cargos do primeiro escalão do governo. A informação consta no Diário Oficial do Estado de 1º de janeiro.

A filha, a médica Paula Cintra Dantas, foi nomeada para a Secretaria Extraordinária da Primeira Infância, cargo recém-criado pelo governador para o novo mandato.

A prima Carla Dantas Lima e Silva assumiu a Secretaria de Agricultura e Pecuária e a tia Samya Suruagy foi reconduzida ao cargo na Procuradoria-Geral de Alagoas. Todas publicaram fotos nas redes sociais comemorando a nomeação.

Em 2008, o STF (Supremo Tribunal Federal) proibiu a indicação de parentes até o terceiro grau para cargos públicos, mas entendeu que a norma não se aplica aos chamados cargos políticos, os postos que compõem o primeiro escalão do governo, como ministros de Estado e secretários de prefeitos e governadores.

O UOL procurou a assessoria de imprensa de Paulo Dantas e do governo de Alagoas. A matéria será atualizada assim que houver retorno.

QUEM É PAULO DANTAS?

- Produtor rural, Paulo Dantas foi prefeito de Batalha entre 2005 e 2011

- Era deputada estadual desde 2018, mas em maio de 2022 assumiu o governo de Alagoas após renúncia de Renan Filho (MDB) e do seu vice

- Dantas é apadrinhado pela família de Renan Calheiros e recebeu apoio político de Lula (PT) nas eleições de 2022

- Durante a campanha, Dantas foi afastado do cargo após se tornar alvo da PF por suspeita de comandar uma organização criminosa

- Segundo a PF, a quadrilha desviava dinheiro de funcionários fantasmas da Assembleia estadual

- Dantas recoreu ao STF e conseguiu retornar ao cargo

- Em seu plano de governo, fez promessas de atuar de forma prioritária no combate à fome e de manter as políticas de governo de seu antecessor, Renan Filho