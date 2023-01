SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 11 mil candidatos se inscreveram para 16 vagas de assessores abertas pelo Gabinete Compartilhado.

A estrutura conjunta foi criada para atender aos deputados federais Tabata Amaral (PSB-SP), Pedro Campos (PSB-PE), Amom Mandel (Cidadania-AM), Duarte Jr (PSB-MA), Duda Salabert (PDT-MG) e Camila Jara (PT-MS) e ao senador Alessandro Vieira (PSDB-SE).

A ideia do Gabinete Compartilhado é intensificar a articulação de pautas conjuntas e tornar os custos mais eficientes.

O grupo deve ser apresentado no final de janeiro em uma coletiva conjunta na qual abordarão as pautas, causas que apoiam e como cada um atuará no gabinete compartilhado.