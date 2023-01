BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS0 - O ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinícius Carvalho, enviou aos demais ministros da Esplanada um ofício pedindo que cumpram a legislação e divulguem suas agendas de forma completa. Junto, enviou um manual do sistema e-Agendas, ferramenta pela qual os compromissos são publicizados.

O documento foi disparado após o Painel mostrar que agendas de ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm ficado sem a publicação obrigatória na internet ou sido atualizadas de forma incompleta.

A CGU (Controladoria-Geral da União), que cuida do assunto e criou uma ferramenta para concentrar todas as agendas do governo, culpa a "atual reestruturação administrativa" pelas falhas e diz que "vem trabalhando intensamente" para auxiliar os novos órgãos e autoridades públicas a usarem o sistema e-Agendas. Pelas novas regras, a inscrição "despachos internos" não precisa mais ser informada.