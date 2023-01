BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que é preciso garantir à sociedade brasileira que a "disseminação do ódio acabou" no país. O petista também criticou os atos golpistas que ocorreram em Brasília no último dia 8 de janeiro e disse que isso não voltará a acontecer no país.

"Precisamos mostrar ao povo brasileiro que o que aconteceu no dia 8 de janeiro não voltará a acontecer, porque não é próprio da democracia aquela manifestação e barbárie que foi feita aqui no dia 8", afirmou.

As declarações de Lula foram dadas no começo de reunião com governadores que ocorre na manhã desta sexta-feira (27) no Palácio do Planalto.

Em sua fala, Lula também disse que os políticos têm culpa pela judicialização da política. "Tenho pedido aos meus amigos líderes dos partidos que é preciso parar de judicializar a política. Nós temos culpa de tanta judicialização", afirmou.

"A gente perde uma coisa no Congresso Nacional e ao invés de aceitar a regra do jogo democrático em que a maioria vence e a minoria cumpre aquilo que foi aprovado, a gente recorre a outra instância para ver se a gente consegue ganhar", disse.

"É preciso parar com esse método de fazer política, porque isso faz efetivamente que o Judiciário adentre ao poder Legislativo e fique legislando no lugar do próprio Congresso Nacional", continuou.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, o pagamento de uma compensação pela União aos estados devido às perdas na arrecadação com a mudança no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis deve ser um dos principais itens da reunião.

No encontro, também serão discutidos projetos prioritários de cada estado e região. Temas como conclusão de duplicação de rodovias federais, retomada de obras inacabadas e ações relacionadas à saúde, à segurança pública, à educação e ao combate à fome e à miséria também deverão ser discutidos.

Esse é o segundo encontro entre o presidente e os governadores. O primeiro ocorreu no começo do mês, um dia após os atos de vandalismo promovidos por manifestantes golpistas nas sedes dos três Poderes, em Brasília. No dia, alguns governadores desceram a rampa do Palácio do Planalto ao lado de Lula em direção ao STF, em gesto de grande simbologia.