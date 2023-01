SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira (27) um total de 11 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão para identificar participantes, financiadores e apoiadores dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, em Brasília.

A terceira fase da Operação Lesa Pátria foi determinada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

São cumpridos nesta manhã 4 mandados de prisão no Espírito Santo, 2 em Minas Gerais e outros 2 no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina são cumpridos um mandado por estado.

Em Santa Catarina, foi presa Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, de 67 anos, conhecida nas redes como Fátima de Tubarão. Ela aparece em imagens dentro do Palácio do Planalto.

Em um dos vídeos ela faz alusão ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e afirma: "Vamos pegar o Xandão agora".

Os inquéritos que investigam os ataques golpistas estão sob relatoria de Moraes.

Os participantes dos atos são suspeitos de terem cometido os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.