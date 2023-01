BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Aliados do deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) articulam uma frente ampla para endossar a sua candidatura ao TCU (Tribunal de Contas da União).

Até o momento, já tiveram a sinalização de que os líderes do MDB, PSD, PSB, PV, PCdoB, Solidariedade, Podemos, PSDB, União Brasil, PDT, Cidadania, Avante, PTB e PP devem assinar um documento validando o parlamentar como o nome escolhido pelo conjunto dos partidos. Eles ainda negociam com o PT.

Quem deve ficar de fora é o PL, que manterá a candidatura de Soraya Santos (RJ). Ela disputa com o discurso de que com a aposentadoria de Ana Arraes, não sobraram mulheres no TCU.

Jhonatan conta com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que vem fazendo campanha casada junto com sua reeleição. O deputado tem participado de almoços e jantares que Arthur vem organizando para pedir votos.