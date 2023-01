SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A esposa do ex-ministro Anderson Torres, Flavia Michele Sampaio Torres, foi exonerada do cargo especial do gabinete de liderança da Câmara Legislativa do Distrito Federal, após ato assinado pelo presidente da Casa, deputado Wellington Luiz (MDB).

O texto determina ainda que Flavia seja "devolvida" ao seu órgão de origem, no Banco do Brasil, onde ocupava a função de assistente operacional júnior.

A esposa de Torres, que é graduada em Letras e Direito, e pós-graduada em Direito, é concursada do Banco do Brasil e teria salário de cerca de R$ 4,2 mil nesta função.

Ao assumir o posto na Câmara Legislativa do DF, a servidora passou a ter um salário de cerca de R$ 8 mil a mais do que a ocupação anterior. Chegando ao valor bruto de R$ 10.779,27.

Flavia havia sido nomeada ao cargo especial em fevereiro de 2021.

PRISÃO DE ANDERSON TORRES

O marido de Flavia, Anderson Torres, é ex-ministro do governo Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do DF. Ele foi preso no dia 14 de janeiro.

O mandado de prisão preventiva contra o ex-ministro foi decretado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, por suposta facilitação dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Ele foi exonerado ainda no dia dos ataques.

Torres passava férias com a família na Flórida, nos Estados Unidos, no dia dos ataques. Ele voltou sozinho ao Brasil, sem celular, e foi preso ao desembarcar no país.