SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Após a repercussão negativa do sigilo da lista de convidados da festa de posse do presidente Lula (PT), o governo voltou atrás e liberou as informações.

A relação, que tem mais de 3.500 nomes, foi enviada ao UOL pelo Ministério das Relações Exteriores.

Na semana passada, a coluna Radar, da revista Veja, solicitou os nomes dos participantes do coquetel oferecido no Itamaraty no dia da posse via LAI (Lei de Acesso à Informação). O governo, porém, colocou sigilo de até cinco anos sobre a informação, alegando que o evento tinha "caráter reservado" e que a divulgação poderia "prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais" do país.

O governo Lula foi criticado pela decisão, já que repreendeu seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), várias vezes pela imposição de sigilo a informações do governo federal. "É uma clara contradição do discurso do presidente em relação ao que criticava e ao discurso de posse em que ele defendeu que a transparência seja cumprida", disse Marina Atoji, diretora da ONG Transparência Brasil.

Quanto custou o coquetel no Itamaraty? O Ministério das Relações Exteriores indicou que os gastos com a posse são públicos e podem ser encontrados nos sites Portal da Transparência e no Portal de Compras do Governo Federal.

A Secretaria-Geral da Presidência informou em um pedido via LAI do jornal O Globo que a posse custou R$ 627,9 mil. O valor, porém, não foi detalhado.