SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participará de um café da manhã na próxima quarta-feira (8) no Palácio do Planalto com um grupo de influenciadores digitais simpáticos ao governo de seu marido.

O encontro será uma continuação de um evento similar de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva ocorrido durante a campanha presidencial do ano passado. Há uma possibilidade de o próprio presidente comparecer.

O grupo, autointitulado Influenciadores Pela Democracia, é formado, entre outros, por figuras de grande presença nos meios digitais como Bárbara Paz, Ana Hikari, Raul Santiago e Gleici Damasceno.

A ideia é discutir formas de defender a democracia e as instituições, tendo em vista os ataques ocorridos na praça dos Três Poderes em 8 de janeiro.

O governo Lula vê como estratégica a interlocução com comunicadores e influenciadores, e tem defendido a responsabilização de plataformas pela difusão de notícias falsas e discurso do ódio.