BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Depois de resolver o impasse pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), PT e PL devem duelar pelo comando da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Pelo papel de inspecionar as ações do Executivo, o colegiado pode ser uma pedra no sapato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se ficar nas mãos da oposição.

Pelas regras da Câmara, as comissões são distribuídas de acordo com o tamanho das bancadas, com os maiores partidos tendo a preferência na sequência da escolha. Como maior legenda da Casa, o PL teria direito a fazer a primeira escolha, mas abriu mão para o PT ficar com a CCJ. Em troca, presidirá a Comissão Mista de Orçamento.

Agora ambos os partidos têm a intenção de escolher a Comissão de Fiscalização como a segunda pedida. Líder do PL, Altineu Côrtes (RJ) diz que essa é uma prioridade, mas não escolheu ainda o nome que indicará.

Já o PT acertou com o PV que o partido poderá apontar o parlamentar caso o grupo consiga comandá-la.

O PT negociou com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), garantir a presidência da CCJ no primeiro ano de governo Lula. PP, PL e União comandarão nos próximos anos.