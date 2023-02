SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-deputada federal Flordelis recebeu uma homenagem nas redes sociais, no último domingo (5), de seu namorado Allan Soares. Em publicação no Instagram, o produtor musical fez uma declaração amorosa em virtude do aniversário de 62 anos da pastora, que foi condenada pela morte do pastor Anderson do Carmo em novembro do ano passado.

"Hoje é aniversário dessa mulher que transformou a minha vida. Uma mulher forte, guerreira, incrível e quem eu me apaixono todos os dias", escreveu Allan, na legenda, acompanhado de uma foto do casal. Os dois estão em um relacionamento desde agosto de 2021.

"Obrigado por ser a mulher da minha vida. E mesmo com todas as nossas diferenças, posso dizer que eu te amo, Flordelis!, encerra o texto do produtor musical.

Natural de Macaé (RJ), Allan Soares é produtor artístico voltado para a música gospel desde 2014. Já Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, além uso de documento falso e associação criminosa armada pela morte do pastor Anderson do Carmo.

Os dois seguem mantendo o namoro à distância. "Estamos a praticamente 1 ano e 6 meses sem o convívio, mas como é bom poder, depois de Deus, cuidar de você mesmo de longe. Essa luta não vai nos fazer parar, vai passar!", disse o namorado de Flordelis, na mesma publicação.