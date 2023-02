SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 13ª Vara Federal de Curitiba, que já foi comandada pelo atual senador Sergio Moro (União Brasil-PR), agora será chefiada pelo juiz federal Eduardo Appio.

Com isso, o novo juiz assume os processos da operação Lava Jato. Appio ocupa a vaga após seu antecessor, Antonio Bonat, ser eleito desembargador federal. A mudança na titularidade da Vara será oficializada nesta quarta-feira (8).

Eduardo Appio é gaúcho, tem 52 anos, e mais de 20 anos de carreira na magistratura. Foi Promotor de Justiça no Paraná e juiz de Direito no Rio Grande do Sul. Atuava na 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, em Curitiba, e é pós-doutor em Direito Constitucional pela UFPR (Universidade Federal do Paraná) (2007).

SERGIO MORO

A 13ª Vara Federal de Curitiba ganhou destaque nacional após a deflagração da Operação Lava Jato, em 2014. De lá para cá, políticos foram condenados, decisões revogadas e o então juiz Sergio Moro entrou para política.

Em junho de 2021, o STF (Supremo Tribunal Federal) confirmou uma decisão da Segunda Turma, de abril, que considerou Moro parcial ao julgar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no processo do tríplex do Guarujá (SP).

A mesma Corte anulou as condenações de Lula utilizando como um dos argumentos a parcialidade de Moro -ou seja, o direito à defesa do petista foi comprometido-, além de que os casos tramitaram fora da jurisdição correta.