SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O babalorixá e pesquisador Sidnei Nogueira vai assumir a Coordenação-Geral de Liberdade Religiosa, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. A indicação foi assinada pelo ministro Silvio de Almeida e publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (8).

"Sou o primeiro babalorixá preto de candomblé e com pertença de terreiro em religiões de matriz africana a assumir uma posição destas em um ministério federal", celebra o líder religioso.

Nogueira diz ainda que sua nomeação representa mais um dos avanços rumo à "re-potencialização da democracia e da laicidade constitucional". E que liberdade religiosa "se faz com diálogo, com reconhecimento, com luta antirracista e acolhimento das diferentes filosofia".

O babalorixá já criticou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro quando a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma fala contra religiões de matriz africana durante as eleições de 2022.

Michelle compartilhou uma publicação que afirmava que o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "entregou sua alma para vencer essa eleição". O texto era acompanhado por um vídeo que exibia encontros do petista com lideranças de religiões de matriz africana.

Sidnei Nogueira classificou a atitude como irresponsável. "É uma personalidade com prestígio, com legitimidade, com a voz expandida. Não é qualquer pessoa. É uma pessoa associada ao Poder Executivo", afirmou ele à coluna naquela época.