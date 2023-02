BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Senado decidiu retomar a análise de MPs (medidas provisórias) em comissões mistas, formadas por deputados federais e senadores. Na prática, a volta das comissões tira poder do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

O rito das MPs era motivo de reclamação no Senado e acabou virando compromisso de campanha do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reeleito na semana passada.

A formação de comissões mistas foi suspensa em março de 2020 em meio à redução de atividades no Congresso para evitar a propagação da Covid-19. Desde então, as MPs estavam sendo votadas diretamente no plenário das duas Casas.

Como o texto que chega ao Legislativo passa primeiro pela Câmara dos Deputados, o fim das comissões acabou aumentando a influência de Lira na escolha dos relatores e na data de votação.

A avaliação de senadores da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é a de que a volta do processo tradicional de análise das medidas pode ser até mais trabalhoso para o governo, mas amplia a margem de negociação no "varejo" --individualmente com os parlamentares, uma vez que a relatoria dos textos e a presidência das comissões são definidas por um revezamento entre deputados e senadores.

O governo, dizem, também consegue controlar a ordem de envio das MPs. Assim, caso o cenário seja mais favorável no Senado, por exemplo, é possível editar a medida provisória quando a relatoria estiver a cargo de um senador.

Apesar da pressão do Senado, deputados federais que estão na base se dividem sobre os benefícios para o governo. Petistas apontam que a formação da comissão mista é antiprodutiva e que pode ser mais fácil negociar o texto apenas com o relator da Câmara, onde atualmente são realizadas as principais alterações.

Essa é, no entanto, a principal queixa no Senado. Como o Congresso tem até 120 dias para aprovar uma MP, senadores afirmam que os deputados consomem quase todo o tempo e não deixam margem para que o Senado também modifique o texto, sob risco de enterrar a medida.

Primeiro-secretário do Senado, Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou que a volta das comissões mistas "melhora bastante o funcionamento da Casa". A avaliação da Mesa Diretora, segundo ele, é de que o Congresso deve retornar a trabalhar no mesmo esquema de antes da pandemia.

"A gente [Senado] não é pego de surpresa em relação ao que foi elaborado na Câmara, tendo de votar, sem tempo, só com a discussão do que havia sido feito na Câmara. Melhora bastante o funcionamento da Casa e a gente volta à normalidade", disse o senador.

O presidente do Senado acumula a presidência do Congresso e, por isso, poderia assinar o ato sozinho. Mas Pacheco decidiu pedir também a assinatura de Lira para não se indispor com a Câmara.

O texto inicial redigido pelo Senado, ao qual a Folha de S.Paulo teve acesso, trazia apenas o aval de Pacheco. Já a minuta da segunda versão, que está pública, prevê a assinatura de toda a Mesa Diretora do Senado e da Câmara.

Deputados federais com cargo na Mesa Diretora afirmam que a situação das MPs ainda está sendo discutida. A avaliação de técnicos, no entanto, é de que o Congresso deve retomar o processo antigo porque a formação das comissões mistas está prevista na Constituição.

Numa derrota para o governo, o ato que determina a volta das comissões mistas também reabre o prazo para apresentação de emendas. Agora, senadores e deputados federais terão mais seis dias para sugerir mudanças nas sete MPs editadas por Lula.

Uma das principais preocupações do governo é com a MP que estabelece o voto de qualidade no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), tribunal administrativo que julga conflitos tributários entre contribuintes e Receita Federal.

O governo Lula quer que a União tenha poder de desempate, como ocorria até 2020. Na terça-feira (7), Lira afirmou que "não tem ainda uma fórmula" e que é preciso "encontrar um caminho alternativo".

Outra preocupação do governo é com a MP que criou e reorganizou os ministérios. Para tentar manter o texto, aliados de Lula têm defendido que o presidente deve ter o direito de definir a estrutura da Esplanada dos Ministérios sem a interferência do Congresso.

"Alguém vai dizer 'Ah, eu acho que tem ministério demais, eu acho que tem ministério de menos'. Mas eu acho que a tendência é aprovar, até porque tem um governo eleito e ele se organiza na forma que ele entende melhor", disse à Folha de S.Paulo o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

As medidas provisórias são editadas pelo presidente da República e entram em vigor imediatamente, mas dependem do aval do Congresso para não perder validade. Assim, Câmara e Senado têm até 60 dias, prorrogáveis por igual período, para validar ou reverter a iniciativa do governo.