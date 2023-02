SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A embaixada da Suíça no Brasil ofereceu o suporte de especialistas e artesãos do país europeu para auxiliar o governo brasileiro a restaurar o relógio histórico Balthasar Martinot Boulle, que pertenceu a D. João 6º.

A peça ficava exposta no Palácio do Planalto, em Brasília, e foi destruída durante os atos golpistas de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes.

Segundo nota divulgada pela embaixada suíça no Brasil, os graves acontecimentos "despertaram profunda emoção" e "uma forte solidariedade com as instituições e a democracia brasileira".

Os detalhes da cooperação ainda estão sendo definidos. Numa primeira avaliação, considerando os danos sofridos e as características e complexidade do relógio, as autoridades suíças afirmam que será necessário o envolvimento de um conjunto de especialistas.

Ainda este mês está prevista a visita de uma primeira missão técnica de especialistas suíços sob supervisão de curadores e especialistas brasileiros. A seguir será definido um cronograma para as diferentes etapas de restauração do relógio.