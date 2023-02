SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski visitou a Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), em Guararema (SP), neste sábado (11), para fazer uma palestra em defesa da democracia.

"Essa democracia na qual nenhum de nós se sente representado é atravessada por crises que possuem raízes profundas no sistema político. Hoje, a democracia é composta por alguns, que representam outros", disse o ministro.

Lewandowski falou sobre a conquista de direitos individuais, sociais e básicos e disse que, diante das transformações sociais, é preciso ter um "norte, valores, princípios e uma visão de mundo, ou uma ideologia".

"O que nos une é uma visão de mundo comum. Uma visão na qual o povo é dono do seu destino, com o objetivo de construir uma sociedade mais justa, igualitária e mais fraterna."

Após a palestra, prestigiada por advogados e ativistas, o ministro plantou um ipê amarelo ao lado de integrantes do MST.

A fala do ministro ocorre na semana em que os ataques contra as sedes dos três Poderes, no dia 8 de janeiro, completaram um mês.

Os vândalos invadiram os três andares do prédio principal do STF e danificaram ou destruíram ao menos 576 objetos. Eles foram contidos quando tentaram entrar no subsolo e nos anexos da corte, onde ficam os gabinetes dos ministros.

O plenário do Supremo foi reaberto no início do mês após passar por uma reforma. A expectativa é de que algumas salas do prédio principal demorem ao menos seis meses para voltarem a funcionar como antes.

Indicado durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2006, Lewandowski completa 75 anos, idade da aposentadoria compulsória, no dia 11 de maio, mas não descartou a possibilidade de deixar o cargo antes disso.

Em entrevista à Folha, ele disse que caso seja consultado por Lula sobre o perfil de seu substituto dirá que o futuro ministro deve ter caráter, coragem e firmeza.

Tags:

Lewandowski | stf