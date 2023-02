BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa do Carnaval de 2023 apenas como convidada. Ícone da festa na Bahia, ela tem a participação restrita este ano em função do cargo que ocupa na Esplanada dos ministérios.

Margareth não participará do Bloco Os Mascarados nem do Trio Afropop em Salvador, festas que comandava. Mas no sábado (18), receberá uma homenagem no Camarote 2222, onde se apresenta a convite do cantor Gilberto Gil e e de sua mulher, Flora Gil.

No mesmo dia, recebe uma menção honrosa no Galo da Madrugada, no Recife.

No domingo (19), será homenageada pela Estação Primeira da Mangueira, no Rio de Janeiro e terá um espaço de destaque em um dos carros alegóricos que desfilará na Sapucaí.

O enredo de 2023 exalta a África na Bahia, por meio da musicalidade, das instituições carnavalescas e no protagonismo feminino negro no fortalecimento da identidade afro-brasileira. A homenagem já estava programada mesmo antes de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se eleger.