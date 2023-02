SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marqueteiro de Jair Bolsonaro (PL) na disputa presidencial de 2022, Duda Lima tem conversas avançadas para comandar a campanha à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Lima já se reuniu algumas vezes com secretários do emedebista, que enxergam as redes sociais como ponte forte do trabalho do marqueteiro e o ponto fraco do ex-vereador.

Felipe Soutello, que foi responsável pela campanha presidencial de Simone Tebet (MDB) e é historicamente próximo do PSDB de São Paulo, é um conselheiro de Nunes, mas ainda não há definição a respeito do papel que terá na campanha.

As opções são de que ele divida oficialmente a função de marqueteiro com Lima ou atue apenas informalmente, com conselhos e sugestões.