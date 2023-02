BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-ministro José Dirceu (PT), 76, enviou nesta sexta-feira (24) um áudio aos familiares para contar que "está tudo sob controle", após ser submetido a uma cirurgia no crânio nesta quinta-feira (23).

Na gravação, o ex-ministro falou ter comido "sopa de legumes e um papaya de sobremesa".

"Meus exames estão normais, só tem que ficar dois dias no quarto agora, de observação, e ir para casa. Deu certo a cirurgia, está tudo sob controle", disse Dirceu.

Ao UOL, o filho do ex-ministro, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), afirmou que o pai está "ótimo": "Super recuperação". Zeca disse que o ex-ministro deve ter alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neste sábado (25).

O boletim médico enviado nesta quinta pelo Hospital DF Star não informava sobre expectativa de alta e, até então, José Dirceu estava em observação na UTI e com "respiração espontânea".

Na quarta-feira (22), Dirceu passou mal e precisou ser socorrido, conforme apurou o UOL. Ele foi diagnosticado com um quadro de hematoma subdural e submetido a procedimento neurocirúrgico para drenagem ontem. O hematoma subdural é um acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro, que o comprime, provocando dores.

José Dirceu foi ministro de Lula em seu primeiro mandato (2003-2005) e é ainda um dos nomes mais influentes no Partido dos Trabalhadores. Ele foi preso diversas vezes no âmbito da Operação Lava Jato, sendo a última vez em 2019 ?coincidentemente, esteve detido no mesmo período em que Lula. Dirceu é condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e está em liberdade pelo mais recente entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) que proibiu a prisão depois de condenação em segunda instância. Ele deixou a prisão em novembro de 2019.

Desde então, não aparecia em grandes eventos do PT, hiato que foi finalizado no último dia 13 de fevereiro, na festa de aniversário do partido. Dirceu esteve no palco, ao lado de atuais ministros, senadores e deputados. Lula cumprimentou o companheiro e agradeceu pela "solidariedade" do ex-ministro.