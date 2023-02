SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Forças que têm polarizado a política brasileira nos últimos anos, o lulismo e o bolsonarismo investiram praticamente de forma simultânea na venda de produtos em lojas online para apoiadores.

A estreia da Bolsonaro Store, nesta segunda-feira (27), ocorreu 12 dias após o PT ter colocado no ar sua própria loja on-line com produtos para a militância.

A versão petista, que pode ser acessada no site do partido, é mais completa que a rival, oferecendo maior diversidade de produtos.

Entre eles, diversos modelos de camisetas, roupas de bebês, pôsteres e canecas, a maior parte com as imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff.

Já o site bolsonarista tem apenas seis opções, entre calendários, canecas, troféu de mesa e tábua de madeira.

No único produto comum às duas lojas, canecas de 325 ml, a versão do ex-presidente Bolsonaro é 14% mais barata que a de Lula: sai por R$ 59,90, contra R$ 63,90 da equivalente petista.