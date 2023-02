SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu efetivar o engenheiro agrônomo César Aldrighi no comando do Incra, autarquia responsável por dar andamento a questões da reforma agrária do Brasil. Ele, que é funcionário de carreira do órgão, já vem ocupando o posto interinamente.

A coluna Painel, da Folha de S.Paulo, mostrou que movimentos do campo como MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura ) têm se queixado de lentidão do governo federal em relação às questões agrárias.

Uma das principais críticas se concentra na demora para anunciar o presidente do Incra e para trocar os superintendentes da autarquia, diversos deles remanescentes da gestão Jair Bolsonaro (PL).

Sem essa definição, as tratativas relacionadas a reforma agrária e regularização fundiária não têm evoluído.

Rose Rodrigues, ex-secretária de Agricultura de Sergipe, deverá ocupar uma diretoria no Incra. Havia expectativa no MST de que ela comandasse a autarquia, o que acabou não se confirmando.