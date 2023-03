SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), negociam encontro em Brasília para discutir novas medidas de ajuda às áreas atingidas pela seca no estado.

O governo federal já anunciou R$ 430 milhões para os afetados.

Presidente do PSDB, Leite tem dito que pretende separar seu papel de oposição a Lula da relação institucional com a União.

Os recursos anunciados abrangem créditos aos pequenos produtores rurais, auxílios para a população mais vulnerável e ações para amenizar os efeitos da seca, como a contratação de caminhões-pipa.

A exemplo do anunciado aos atingidos pelo temporal histórico no litoral de São Paulo nos últimos dias, famílias gaúchas terão o pagamento do Bolsa Família adiantado.