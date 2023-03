SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Procuradoria-Geral do Município de São Paulo retirou nesta terça-feira (28) R$ 1,7 bilhão depositado em juízo e, assim, encerrou a disputa judicial envolvendo a área do Campo de Marte.

O impasse corria na Justiça desde 1958 quando a prefeitura ingressou com uma ação de reintegração de posse. Originalmente pertencente ao município, a área foi bombardeada e tomada pelo governo federal durante a Revolução de 1932 e, desde então, São Paulo tenta reavê-la.

O acordo para a devolução do Campo de Marte foi fechado na Câmara de Conciliação da AGU (Advocacia-Geral da União) a partir do perdão de uma dívida do município com a União no valor de R$ 25 bilhões.

Desde março do ano passado, quando o acordo foi assinado, as parcelas da dívida de R$ 300 milhões mensais passaram a ser depositadas em juízo enquanto os termos eram finalizados pelo legislativo e pela União.

O saque desta terça, com a concordância do governo federal, retorna esses valores aos cofres da cidade e encerra a disputa.