SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paulo Fernando Melo da Costa, líder integralista filiado ao Republicanos, foi diplomado deputado federal no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal na segunda-feira (27). Suplente de Júlio César Ribeiro (Republicanos), ele assume o cargo com a ida do titular para a Secretaria de Esportes do DF.

O integralismo é descrito por estudiosos como um movimento de extrema-direita de inspiração fascista criado por Plínio Salgado em 1932, dois anos após encontro com Benito Mussolini na Itália, caracterizado por um nacionalismo autoritário, pela defesa de valores religiosos e tradicionais e pela rejeição da democracia liberal.

Costa é reconhecido há anos por publicações integralistas como uma figura de referência do grupo. Ele trabalhou como secretário-adjunto e assessor especial no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos na administração da atual senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que fez campanha para o amigo.

Em entrevista ao Painel no ano passado, Costa disse ser um "integralista adaptado ao século 21, e não da década de 30, que não faz nenhum sentido."

"Sou adepto à trilogia que o integralismo defende : 'Por Deus, pela Pátria e pela Família', a que o [então] presidente Bolsonaro, o PTB e o Republicanos acrescentaram liberdade", complementou.

"Sou um advogado conhecido pelo trabalho pró-vida. Posições firmes", afirmou, descrevendo-se como um patriota no século 21.

Costa disse que fez parte da direção da Frente Integralista Brasileira no DF no passado e foi diretor da Casa de Plínio Salgado, fundada pela viúva de Plínio Salgado, Carmela Salgado.

O agora deputado disse que o integralismo apareceria em sua pauta político-partidária por meio dos "princípios e valores apregoados pelos intelectuais integralistas no passado como Dom Hélder Câmara, Vinicius de Moraes, Miguel Reale, Gustavo Barroso dentre outros inspirado no primeiro mandamento bíblico ser um soldado que ama a Deus sobre todas as coisas, um sentinela da Pátria que zela por ela e um defensor da vida e da família."