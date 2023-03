SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PSOL aprovou uma moção em que pede ao governo brasileiro que acolha opositores nicaraguenses expulsos no mês passado do país pelo regime do ditador Daniel Ortega. Os dissidentes estavam presos e tiveram sua cidadania retirada pelo governo do país centro-americano.

"O PSOL repudia a retirada de direitos civis que levou ao exílio nicaraguenses da oposição, valoriza a posição dos governos da Argentina, Chile, Colômbia e México por declararem abrigo em seus países e espera que o Brasil também receba e acolha quem perdeu a sua nacionalidade nicaraguense por perseguição política", diz a nota, aprovada pela Executiva Nacional do PSOL na última terça-feira (28).

A postura psolista quanto à ditadura nicaraguense é um dos raros pontos em que manifesta divergência clara com o PT na área internacional. Os petistas têm ligação histórica com o regime de Ortega e oscilam entre o apoio à Nicarágua e o silêncio quanto às violações de direitos humanos do país.

"Nós não queremos ser fiscais de ditadura, nem dar certificado de democracia. Quem faz isso são os EUA. Nossa questão é a defesa dos direitos humanos. Todo mundo deveria ser solidário a isso", diz o presidente do PSOL, Juliano Medeiros.

Ele não quis comentar a posição do PT sobre o tema. O PSOL se espelha na posição adotada pelos governos de esquerda do Chile e da Colômbia, que têm feito críticas cada vez mais severas ao autoritarismo do regime nicaraguense.