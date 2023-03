SÃO PAULO,, SP (FOLHAPRESS) - O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) terá o slogan oficial "São Paulo São Todos" a partir desta sexta-feira (3), além de lançar uma marca composta a partir das três cores simbólicas do estado, o vermelho, o preto e o branco.

Segundo a Secretaria de Comunicação, que criou a marca e o slogan, o conceito reúne três prioridades da gestão: promoção do desenvolvimento, diálogo com todas as esferas e a garantia de dignidade para as pessoas.

Esses conceitos estão expressos na representação gráfica, segundo a assessoria de Tarcísio. A letra "S" é feita a partir de dois "D"s sobrepostos, iniciais de "dignidade e desenvolvimento", enquanto o "P" é uma adaptação de outro "D", de "diálogo". Imagens de pessoas podem ser inseridas também.

Eleito com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio vem buscando uma imagem de político com maior abertura ao diálogo e moderação do que o antigo chefe.

Segundo o Palácio dos Bandeirantes, a nova representação gráfica é "a marca de um governo que, com muito orgulho, governa para todos".

Já o slogan representa "todos aqueles que aqui nasceram e aqueles que escolheram essa terra para viver e para construir". O próprio Tarcísio é nascido no Rio de Janeiro e foi alvo de críticas por esse fato durante a campanha.