BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ir à favela de Heliópolis, em São Paulo, inaugurar uma escola de gastronomia. A data ainda está sendo definida.

A agenda está sendo articulada pelos ministros do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.

O espaço oferecerá também aulas sobre cultivo de hortas urbanas. A ideia é ter cursos que atendam pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único), que reúne beneficiários de programas sociais do governo federal, em busca de uma colocação no mercado de trabalho.

Os cursos serão voltados, ainda, para uma alimentação saudável e sustentável, respeitando a sazonalidade dos alimentos.

Lula esteve em Heliópolis durante a campanha de 2022, a convite de grupos de jovens da região. Na ocasião, fez um apelo para eles irem às urnas. "Tirar o título é vocês provarem que estão qualificados, não apenas para escolher quem governa esse país, mas para decidir a vida de vocês", disse Lula aos adolescentes.